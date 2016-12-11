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Dünya

IŞİD, antik kent Palmira'yı geri aldı!

Palmira, Mart ayında rejim güçleri tarafından IŞİD'den geri alınmıştı

11 Aralık 2016 19:01

Suriye'de Humus'un doğusundaki antik kent Palmira'ya son birkaç gündür saldırılarını artıran IŞİD, şehrin kontrolünü yeniden ele geçirdi. IŞİD'in yayın organı Amaq, kısa süre önce şehri geri aldıklarını açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, antik kentin yeniden IŞİD kontrolüne geçtiğini doğruladı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, cumartesi günü Rusya'nın hava saldırılarıyla püskürtülen IŞİD, 8 Aralık'ta beklenmedik bir şekilde Palmira'ya yeniden saldırılar düzenlemeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Pazar günü 64 hava saldırısıyla IŞİD mevzilerini vurduklarını ve en az 300 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Perşembe günü kentin dışındaki bazı petrol tesislerini ele geçiren IŞİD, Rusya'nın hava saldırıları düzenlemede kullandığı T4 havalimanının kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.

Antik kent Palmira, Mart ayında rejim güçleri tarafından IŞİD'den geri alınmıştı. Binlerce yıllık geçmişe sahip kentteki tarihi eserlerin akıbeti endişe konusu olmuştu.

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