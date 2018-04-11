Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Suriye Ordusu havaalanları ve askeri üsleri boşaltıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejimine bağlı güçlerin olası bir ABD müdahalesi öncesinde ülkedeki havaalanlarını ve askeri üsleri boşalttığını duyurdu.

Suriye'deki İran askeri varlığının da saldırı ihtimaline karşı yer değiştirmekte olduğu da iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün attığı tweette "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın sözlerine "akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerek" diyerek yanıt vermişti.

Associated Press dün servis ettiği haberinde, Suriye ordusu ve müttefiklerinin olası Amerikan müdahalesine karşı ülke çapında alarma geçtiğini duyurmuştu.