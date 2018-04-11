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Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize değil Beyaz Saray'a sorun

"Potansiyel askeri harekatlara ilişkin yorumda bulunmuyoruz"

11 Nisan 2018 19:02

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı tehdit ettiği Tweet'lerine Pentagon'dan, "Trump'ın tweet'lerini bize değil Beyaz Saray'a sorun" açıklaması geldi.Açıklamada ayrıca, "Potansiyel askeri harekatlara ilişkin yorumda bulunmuyoruz" ifadelerine de yer verildi. 

Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapdı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" dedi.  Trump, Suriye konusunda Rusya'ya yaptığı sert çıkışın hemen ardından sosyal medyada bu kez Moskova'ya karşı üslubunu yumuşatan paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." ifadelerini kullandı. 

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