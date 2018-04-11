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Dünya

Trump: Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek; kendi halkını öldüren bir hayvanla ortak olmamalısın

Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı

11 Nisan 2018 17:03

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası artan Rusya gerginliğine ilişkin olarak "Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın" dedi.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin en kötü evrelerden birinde olduğunu söyleyen Trump, ''Bugün Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş da dahil olmak üzere her zamankinden daha kötü. Bunu gerektiren bir sebep yok. Rusya'nın ekonomisine yardım için bize ihtiyacı var, bunu yapması çok kolay olurdu ve bizim de tüm ulusların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışı dursun mu?'' ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump Rusya'ya yönelik mesajında şunları belirtti: 

"Rusya, Suriye'ye atılacak olası füzeleri vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya çünkü yeni, nazik ve akıllı füzeler gelecek. Halkını gazla öldüren ve bundan da zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın."

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin ABD'yi Suriye'ye füze saldırısı düzenlememesi konusunda uyarmıştı. 

Zaspıkin, "ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağını" açıklamasını yapmıştı.

Lübnan'da yayın yapan El Manar televizyonuna konuşan Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin şunları söylemişti:

''Rusya, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırganlığı karşısında, Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) açıklamasında dediklerini yerine getirecektir: Amerikan füzelerini vurup, ateş açılan yerlere saldırı düzenleyecektir.''

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