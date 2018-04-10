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Dünya

“Suriye'ye yanıt vereceğiz” demişti; Trump, o ziyaretini iptal etti

Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye verilecek cevabı değerlendirmek üzere Latin Amerika gezisini iptal ederek ülkesinde kalmaya karar verdiğini bildirdi

10 Nisan 2018 20:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika gezisini iptal ederek, Suriye'ye verilecek cevabı değerlendirmek üzere ülkesinde kalma kararı aldığı ifade edildi. Ziyaret, Trump'ın başkanlığından sonraki ilk Latin Amerika ziyareti olacaktı. 

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 8. Amerikalar Zirvesi'ne katılmayacak ve ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmeyecektir. Başkan'ın talebi doğrultusunda bu ziyaretleri Başkan Yardımcısı yapacaktır. Başkan, ABD'nin Suriye'ye vereceği karşılığı değerlendirmek ve dünya genelindeki gelişmeleri gözlemek üzere ABD'de kalacaktır." ifadelerine yer verildi. Ziyarete Trump'ın yerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in gideceği bildirildi.

Önceki hafta Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ABD Başkanı olarak ilk Latin Amerika ziyaretinde Peru ve Kolombiya'ya gideceği bildirilmişti. 

“Suriye'ye yanıt vereceğiz” demişti

Donald Trump, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı iddiaları sonrası, "kısa sürede etkili bir yanıt" vereceklerini söylemişti.  

Bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Trump, "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız” şeklinde konuşmuştu.

Suriye OPCW'yi ülkeye davet etti

Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW), Duma'da iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet ettiklerini duyurdu. OPCW'nin iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturmasına yardımcı olacaklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı kuruma, 'tam bir şeffaflık içinde çalışma ve güvenilir, somut kanıtlara dayanma' çağrısı yaptı.

 

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