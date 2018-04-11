Rusya'dan ABD'ye yanıt: Akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerekir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya akıllı füze uyarısında bulunduğu açıklamaya yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerektiğini ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" diye yazdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'ye "Peki, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarına akıllı füzelerin kimyasal silah kullanımına ilişkin tüm kanıtları imha edebileceği uyarısı yapıldı mı? Yoksa tüm bu düşüncelerin amacı, akıllı füze saldırısıyla provokasyonun izlerini ortadan kaldırmak ve OPCW uzmanlarının kanıt niteliğinde arayacağı bir şey bırakmamak mı?" sorularını yönelten Zaharova, Suriye'ye yönelik olası bir füze saldırısının Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlenmediğini doğrulayan kanıtları ortadan kaldırma girişimi olabileceğini ima etti.