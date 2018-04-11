T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya'dan ABD'ye yanıt: Akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerekir

ABD Başkanı Trump, "Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek" açıklamasında bulunmuştu

11 Nisan 2018 17:43

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya akıllı füze uyarısında bulunduğu açıklamaya yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerektiğini ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" diye yazdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'ye "Peki, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarına akıllı füzelerin kimyasal silah kullanımına ilişkin tüm kanıtları imha edebileceği uyarısı yapıldı mı? Yoksa tüm bu düşüncelerin amacı, akıllı füze saldırısıyla provokasyonun izlerini ortadan kaldırmak ve OPCW uzmanlarının kanıt niteliğinde arayacağı bir şey bırakmamak mı?" sorularını yönelten Zaharova, Suriye'ye yönelik olası bir füze saldırısının Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlenmediğini doğrulayan kanıtları ortadan kaldırma girişimi olabileceğini ima etti.

ETİKETLER

RusyaABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24