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Dünya

Suriye iç savaşından kaçanlar Irak sınır kapısına dayandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz perşembe gününden beri 15 binden fazla Suriyeli, Irak'ta Kürtlerin himâyesindeki bölgelere akın ediyor

19 Ağustos 2013 02:42

Çeviri: Kerem Uluç

Binlerce Suriyelinin iç savaştan kaçarak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin himâyesindeki bölgelere akın ettiği aktarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamalarda, 15 binden fazla Suriyeli mültecinin, geçtiğimiz Perşembe gününden beri Irak'ın Kürt bölgelerine geçtiklerine yer verildi.

Katar'ın ingilizce yayın yapan Al Jazeera haber ajansının haberine göre, BM'in Irak'taki Mülteci Komiserliği temsilcisi Claire Burgeois, bu durumun daha önce görülmemiş olduğuna dikkat çekerek, son günlerde Suriye'den akınlar hâlinde insanların Irak'a geldiğini söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Dışişleri Sorumlusu Dindar Zebari, Suriyeli Kürt mülteciler için ayrılan bütçeye ilaveten 20 milyon dolarlık takviye yapıldığını söyledi. Buna karşın, Birleşmiş Milletler'den ve Irak'ın federal hükümetinden, daha fazla takviye ve yardıma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Suriye Devleti'nin silahlı güçleri geçtiğimiz yıl, Kürtlerin yoğunlukta olduğu Kuzey ve Kuzey Doğu Suriye bölgelerinden çekilmiş, bunun sonucu olarakta Kürtler kendi bölgelerinde yerel yönetimler oluşturmuştu.

Ancak, son aylarda gelen bilgilere göre El Kaide sempatizanları ile Kürt silahlı kuvvetleri arasında çok sert çatışmalar yaşanmakta.

1.9 milyondan fazla Suriyelinin yurtlarından kaçarak, Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi ülkelere iltica ettikleri bildirildi.

BM'den yapılan son bildiriye göre, bu son akından önce, Irak topraklarına, çoğunluğnun Kürt olduğu söylenen 155 bin kişi giriş yaptı.

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