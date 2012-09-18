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Politika

Dışişleri Bakanlığı: 83 bin Suriyeli mülteci var

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, "Dün bir tümgeneral daha ülkemize geldi. Firarların sürdüğünü söylemek mümkün" dedi

18 Eylül 2012 19:14

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, bugün itibariyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının 83 bin 260 olduğunu belirtti.
 
Dışişleri Bakanlığı'ndaki olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, "Dün bir tümgeneral daha ülkemize geldi. Firarların sürdüğünü söylemek mümkün" dedi.

Suriye'nin BM'ye gönderdiği Türkiye'yi şikayet mektuplarına ilişkin de Ünal, "Ülkemiz dahil çeşitli ülkeleri şikayet etmek veya asılsız ithamlar yöneltmek yerine öncelikle Suriye'nin kendi içindeki duruma bakması ve buradaki durumu düzeltmek için gerekli adımları atması gerekmektedir" diye konuştu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Said Celili'nin İstanbul'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'la gerçekleştireceği toplantıya dair ise Ünal, "Bu toplantının daha önce Haziran ayında Moskova'da gerçekleştirilen müzakere turunda varılan mutabakat uyarınca yapılacak bir toplantı olduğunu anlıyoruz" dedi.

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