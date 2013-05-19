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1500 Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Patlamanın ardından, her gün 200-250 Suriyeli ülkelerine dönüyor

19 Mayıs 2013 00:39

Reyhanlı'daki bombalı saldırıların ardından yaşanan gerginlik nedeniyle, 11 Mayıs'tan bu yana ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 1500'e ulaştı.

Patlamalardan sonra, Suriyelilerin hedef gösterilmek istenmesi ilçede yaşanan gerginliğin boyutunu artırırken, Reyhanlı'da yakınlarının yanında kalan ve ev kiralayan sığınmacılar, can güvenliği olmadığı nedeniyle 'Gönüllü Geri Dönüş İstek Formu' doldurarak, Suriye'ye döndü. Yetkililer, "Patlamadan önce, günlük 80-100 arasında giriş çıkış oluyordu. Ancak, patlamanın ardından, Türkiye 'ye giriş olmazken, her gün 200-250 Suriyeli ülkelerine dönüyor" dedi.

 

Esnaftan yürüyüşe tepki

 

Doğan Haber Ajansından Ferhat Dervişoğlu'nun haberine göre, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nihat Kılıç, Reyhanlı'da Arap, Çerkez, Türk herkesin birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşadığını, acıların henüz sıcak olduğunu belirterek, "Bizler Reyhanlı Sivil Toplum Kuruluşları olarak, bu tür gösterilerin yapılmasını, Reyhanlı'nın, Hatay'ın ve Türkiye'nin huzurunun kaçırılmasını, halkın rahatsız edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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