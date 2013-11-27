Suriye, Cenevre-2'ye katılacağını açıkladı

Suriye yönetimi Cenevre-2 Konferansı'na katılacağını açıkladı. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı "BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un Cenevre-2 Konferansı için somut bir tarih belirlemesinin memnuniyetle karşılandı. Suriye'yi temsilen Devlet Başkanı Beşşar Esad'in direktiflerini alan, başta terörün ortadan kaldırılması konusu olmak üzere Suriye halkının taleplerini dile getirecek bir heyet konferansa gönderilecektir" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un sözcüsü aracılığıyla daha önce yapılan yazılı açıklamada, Suriye hükümeti ve muhalefetini çatışmaların başladığı tarihten itibaren ilk kez müzakere masasına getirecek Suriye konulu Cenevre-2 Konferansı'nın 22 Ocak'ta toplanacağı bildirilmişti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed el-Carba, dün, Cenevre-2 Konferansı'na katılma konusunda Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) görüş birliği içinde olduklarını belirtmiş ve konferansa katılma yönünde bir karar alınması için kuşatma altındaki bölgelere gıda ve sağlık malzemelerinin ulaşması için güvenli koridorlar oluşturulması, Esad rejiminin çocuklar başta olmak üzere tutukladığı kişileri serbest bırakması gibi bazı ön koşulların yerine getirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Katılımcılara müzakere eğitimi verilecek

İsviçre, Suriye muhalefetine, 22 Ocak 2014 tarihinde yapılacak Cenevre-2 Konferansı öncesinde müzakere eğitimi verecek.

Neue Zürcher Zeitung gazetesinin haberine göre, İsviçre, BM'nin önerisi üzerine Suriye muhalefeti için müzakere kursları organize etti. İsviçre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, eğitimin BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi'nin talebi üzerine kararlaştırıldığını bildirdi. Bakanlık, eğitimin amacının, muhalefetten bir heyetin Cenevre'de yapılacak müzakerelere gelebilmesi olarak belirtti.

Eğitimin, daha önce yapılan konferansta kabul edilen 30 Haziran 2012 tarihli Cenevre Bildirisi'nin farklı yorumları konusunda muhalefet yetkililerine destek sağlayacağı ve yetkililerin müzakere teknikleri konusunda bilgilerini artıracağı kaydedildi.

Gazeteye bilgi veren İbrahimi’nin Sözcüsü Khawla Mattar ise kısa bir süre önce İstanbul yakınlarında Suriye Ulusal Koalisyonu’nun 24 temsilcisiyle seminerler gerçekleştirildiğini açıkladı. Haberde, bu hafta İsviçre’de muhalif gruplardan Kürtler ve Demokratik Dönüşüm Koordinasyon Komitesi'yle gerçekleştirilmesi planlanan seminerlerin ise iptal edildiği bilgisine yer verildi.