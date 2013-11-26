ÖSO, Cenevre'deki barış görüşmelerine katılmayacak

ÖSO Yüksek Askeri Konseyi Başkanı General Salim İdris, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın müzakereleri kullanarak zaman kazanmaya çalıştığını, Esad'ı devirme çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İran'dan açıklama

Suriye hükümeti ile yakından bağlantılı olan İran ise davet edilmesi halinde Cenevre'ye katılacaklarını söylüyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin "sorunun çözümüne önemli katkıda bulunacağını" kaydetti.

Birleşmiş Milletler, ABD ve Rusya tarafların soruna siyasi bir çözüm bulması için aylardır diplomatik çabalarda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun dün Suriye hükümeti ile muhalefetin ilk kez birlikte katılacağı düşünülen barış görüşmelerinin 22 Ocak'ta Cenevre'de yapılacağını açıklamıştı.

Ban, "Suriye'deki kriz çok uzun zamandır devam ediyor. Yaşanan acılara son vermek için bu fırsatı kaçırmak affedilemez" dedi.

'Cenevre'ye katılmayacağız'

El Cezire televizyonu ile bugünkü mülakatında General İdris, "Cenevre görüşmelerini sözkonusu tarihte yapmak için koşullar elverişli değil ve biz, askeri ve devrimci güçler olarak katılmayacağız." diye konuştu.

İdris, "Cenevre konferansı sırasında ya da sonrasında savaşı durdurmayacağız; bizim için önemli olan, ihtiyaç duyulan silahları savaşçılarımıza ulaştırmaktır." şeklinde konuştu.

General, muhalefet delegasyonunun "Suriye içinden etkili ve önemli kişileri içermesi" ve anlaşma olması için birçok koşulun gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

BBC'nin Beyrut muhabiri Jim Muir, barış konferansının tarihinin bu kadar geç açıklanmasının nedenlerinden birinin muhalefet kanadında itibarlı ve sorumluluklarını yerine getirecek bir heyet oluşturma güçlüğünden kaynaklandığını ifade ediyor.

İslamcı gruplar güç kazandı

Birçok isyancı grubun General İdris'le gevşek bağlarının olduğu, İdris'in operasyonel kontrol bakımından fazla etkisinin bulunmadığı kaydediliyor.

Bunda son aylarda güç kazanan ve her türlü müzakareye karşı duran İslamcı grupların kendi ittifaklarını oluşturmuş olmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

BBC muhabiri, bütün bunların, görüşmelere katılacağını açıklayan Suriye Ulusal Koalisyonu'nu zor durumda bıraktığını belirtiyor.

Koalisyon, Cenevre'ye katılacağını söylüyor, fakat Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve yakın çevresinin geçici hükümet içinde yer almamasını şart koşuyor.

Ayrıca, yardım kuruluşlarına kuşatma altındaki bölgelere giriş izni verilmesini ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere gözaltında tutulanların serbest bırakılmasını istiyor.

'Nihai kararımızı vermedik'

Koalisyon lideri Ahmed Carba bugün Kahire'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenevre Konferansı'na katılma konusunda nihai kararımızı henüz vermedik." dedi.

Carba, "Aslında Suriye rejimi Cenevre'ye katılmak istemiyor, ama Ruslar katılmaları için baskı yapıyor." diye konuştu.

Suriye hükümeti koşul koymaksızın görüşmelere hazır olduğunu açıklamıştı.