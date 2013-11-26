ABD: Cenevre görüşmeleri Suriye için en iyi fırsat

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsviçre'nin Cenevre kentinde 22 Ocak'ta yapılacak barış görüşmelerinin Suriye'de bir geçiş hükümeti kurulması için "en iyi fırsat" olduğunu söyledi. Kerry bu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, görüşmelere Suriye hükümeti ile muhalefetin ilk kez birlikte katılacağını duyurmasından hemen sonra yaptı.

Birleşmiş Milletler, ABD ve Rusya, iki tarafın soruna siyasi bir çözüm bulması için aylardır çaba harcıyor.

Fakat, İsviçre'deki görüşmelerde muhalefeti kimin temsil edeceği konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Muhalefet Suriye lideri Beşar Esad'ın istifasını istiyor. Şam hükümeti ise barış görüşmelerine ön koşul getirilmemesi gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Miletler'e göre, Esad yönetimine karşı Mart 2011'de başlayan ayaklanmada 100 binden fazla kişi öldü.

'Çözüm yolu engellerle dolu'

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Cenevre görüşmelerinin Suriye krizinin çözümüne yardımcı olabileceğini söyledi. Kerry bununla birlikte, "siyasi çözüme giden yolun engellerle dolu olduğunu ve Cenevre görüşmelerine gözlerini açık tutarak gidecekleri" uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı, barış görüşmlerine hangi ülkelerin katılacağını ve gündemi belirlemek için BM ve diğer ortaklarıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ise "Suriye'de yaşanan acılara son vermek için bu fırsatı kaçırmak affedilmez olur" dedi.

Cenevre Bildirisi

Uluslararası barış konferansı, BM destekli Suriye Eylem Grubu'nun Haziran 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı toplantının ardından yayımlanan Cenevre Bildirisi'ni uygulamaya çalışacak.

Bildiri, şiddete son verilmesi ve "karşılıklı irade birliği temelinde" geçici bir hükümet kurulmasını, bu hükümette Esad yönetimi altında hizmet veren görevlilerin ve muhalefetin birlikte yer almasını öngörüyordu.

Kasım ayı başlarında, Suriye'deki ana muhalif ittifak olan Ulusal Koalisyon, belli koşulların gerçekleşmesi durumunda ikinci Cenevre görüşmelerine katılacağını tıklayın açıklamıştı. Koalisyon, yardım kuruluşlarına kuşatma altındaki bölgelere giriş izni verilmesini ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere gözaltında tutulanların serbest bırakılmasını şart komuştu. Koalisyon lideri Ahmed Carba ayrıca Esad'ın "geçiş sürecinde hiçbir rol üstlenemeyeceğini" vurgulamıştı.

Suriye hükümeti "ilke olarak" konferansa katılacağını açıklamıştı. Fakat Şam yönetimi aynı zamanda "teröristler"le görüşmeyeceğini de ifade etmiş, Esad'ın ayrılmasını gerektiren hiçbir siyasi çözümü kabul etmeyeceğini vurgulamıştı.