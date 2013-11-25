Suriye ile ilgili Cenevre-2 Konferansı 22 Ocak'ta

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye ile ilgili Cenevre-2 Konferansının 22 Ocak'ta yapılacağını bildirdi. Ban Ki-mun, sözcüsü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Suriye hükümeti ve muhalefetini çatışmaların başladığı tarihten itibaren ilk kez müzakere masasına getirecek Suriye konulu Cenevre Konferansı'nı 22 Ocak'ta toplayacağını bildirmekten mutluluk duyduğu ifade etti.

Ban açıklamasında, konferans sürecini başlatan ABD, Rusya ve çalışmalarından dolayı diğer BM üyesi ülkeler ve BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi'ye teşekkür etti ve "Cenevre'ye umut göreviyle gideceğiz" ifadesini kullandı.

Ban açıklamada, Cenevre Konferansı'nın 30 Haziran 2012'de imzalanan Cenevre Bildirisi'nin uygulanmasını ve karşılıklı rızayla, askeri ve güvenlik yapıları gibi tam yetkili yürütme gücüne sahip geçiş yönetiminin kurulmasını hedeflediğini bildirdi.

Ban, "Cenevre Konferansı, Suriye halkının özgürlük ve onur gibi haklı arzularını sağlayacak ve Suriye'deki bütün toplumların güvenliğini ve korunmasını garanti altına alacak bir barışçıl geçişin aracıdır" dedi.

Suriyeli temsilcilerin bu hedefleri net bir şekilde anlayarak ve savaşı sona erdirmek konusunda ciddi niyetlerle masaya gelmeleri beklentisinde olduğuna işaret eden Ban, savaşın geride 100 binden fazla ölü, 9 milyondan fazla yerinden edilmiş insan, sayısız kayıp ve gözaltına alınmış kişi, Suriye'nin bulunduğu bölgede çalkantı ve bu ülkenin komşuları üzerinde kabul edilemez yükler bıraktığını kaydetti.

Cenevre Bildirisi'nin uygulanması konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin kararını anımsatan Ban, bütün bölgesel ve uluslararası tarafların görüşmelerin yapıcı olması için anlamlı destek sağlamalarını istedi.

Ban, "Herkes, vizyon ve liderlik göstermeli. Herkes şu andan itibaren, şiddetin durması, insani yardım amaçlı geçiş, gözaltındakilerin serbest kalması ve Suriye'deki yerinden edilmiş insanlar ile Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmelerini de içerecek şekilde Cenevre Konferansı'nın başarılı olması için adım atılması yönünde çalışmaya başlamalı" ifadesini kullandı.

Suriye'deki çatışmanın çok uzun süre şiddet yarattığını vurgulayan Ban, "Suriye'deki çatışmanın neden olduğu acı ve yıkıma son verecek bu fırsatı elden kaçırmak bağışlanamaz olacaktır" dedi.