Sur’a yürümek isteyenlere polis müdahalesi

Diyarbakır’da güvenlik güçleri, Sur’a girmek isteyenlere müdahalede bulundu.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek ve DTK Eş Başkanı Hatip Dicle çağrısı üzerine bugün saat 16.00’da Diyarbakır’ın Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ilçelerinde toplanan insanlar, Sur’a yürümeye başladı.

“Her yer Suriçi, her yer direniş”, “Bijî berxwedanâ Sûre” sloganları atan gruba yürüyüşe başlar başlamaz TOMA’lar tazyikli su sıktı ve polis zırhlı araçlardan gaz bombası atıldı. Müdahaleye rağmen kentin Sur’a açılan sokaklarından Sur’a doğru binlerce kişi yürüyüş yapıyor.

Demirtaş, Dicle, Yüksek ve HDP’li milletvekilleri Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde bekleyiş halinde. Sur’a çıkış serbest giriş yasak.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Sur'a yürüme çağrısının ardından Diyarbakır Valiliği, 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçeye bugün saat 12.00'den itibaren ikamet edenlerin dışında girişleri ikinci bir emre kadar yasakladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'da 'Sur' açıklaması yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Sur'a yürüyüş açıklaması hakkında konuşan Erdoğan, "Savcılar üzerlerine düşeni yapsınlar. Bölge artık kendine geliyor. Bölge huzur bulmaya başlıyor. Bu operasyonların netice almasından sonra bölgede kentsel dönüşüm, değişim olacak" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sur'a yürüyüş çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi. Başbakan Davutoğlu, "Demirtaş'ın nasıl halkı teşvik ettiğini herkes biliyor. Nice olaylarda devleti katil tanımladığını biliyor, bunlar Demirtaş'ın sicilidir. Diyarbakır'da provokatif açıklamalarına devam ediyor. Bunların ağzından silahı bırakın sözünü duydunuz mu? Oraya gideceklermiş de yürüyeceklermiş de. Bunların meselesi teröristlerle işbirliği yapmak. İzin vermeyiz, söylediklerimizin ne kadar ciddi olduğunu herkese zamanla görüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkama yasağının 92 gündür devam ettiği Sur için yaptığı yürüyüş çağrısı için "Açık bir provokasyondur" dedi. Ala, "Bu provokasyonu yapan da sonuçlarına katlanır" ifadesini kullandı.

Ala, "Nerede çukur varsa, nerede bomba düzeneği varsa, nerede vatandaşlarımızı huzursuz eden terörist baskı varsa orada elbette operasyonlar sürecek" dedi. Efkan Ala'nın, "Provokasyondur, yapan da sonuçların sorumludur" sözlerine Selahattin Demirtaş yanıt verdi. Demirtaş, "İçişleri Bakanı haddini bilmeli. Bize parmak sallayarak geri adım attıracağını sanıyorsa yanılıyor" dedi.

Demirtaş'ın sözleri şöyle: "İçişleri Bakanı haddini bilmeli. Bize parmak sallayarak geri adım attıracağını sanıyorsa yanılıyor. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Bu faşizm karşısında kim korkarsa da, onursuz ve alçaktır. Yürüyüşlerde etrafa zarar veren olursa o provokatördür. Halkımız o tür insanları engellemelidir. Kimse ‘Sur'da insanlar katledilirken Diyarbakır oturuyordu' diyemeyecek. Böyle bir onursuzluk yaşanmayacak."