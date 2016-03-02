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Politika

İçişleri Bakanı Ala: Demirtaş'ın Sur çağrısı provokasyondur, sonuçlarına katlanır!

Bugün yapılması planlanan yürüyüş öncesi Sur'a girişler yasaklandı

02 Mart 2016 12:59

İçişleri Bakanı Efkan Ala, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkama yasağının 92 gündür devam ettiği Sur için yaptığı yürüyüş çağrısı için "Açık bir provokasyondur" dedi. Ala, "Bu provokasyonu yapan da sonuçlarına katlanır" ifadesini kullandı.

Ala, "Nerede çukur varsa, nerede bomba düzeneği varsa, nerede vatandaşlarımızı huzursuz eden terörist baskı varsa orada elbette operasyonlar sürecek” dedi.

Bugün yapılması planlanan yürüyüş öncesi sabah saatlerinden itibaren Sur'a girişler yasaklandı.

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