Davutoğlu: Vatandaşlar istedi; onların namusunu, şerefini korumak için Sur’dayız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’ın Sur ve Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve sürdürülen operasyonları bölge halkının istediğini söyleyerek, “Biz bu operasyonları yapmak zorundaydık. Sur’da namaz kılarken vatandaşlarımız kulağıma eğilerek, ‘namusumuzu koruyun’ dediler. Biz Sur’daki vatandaşlarımızın namusunu, şerefini korumak için oradayız” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, Güneydoğu’da devam eden sokağa çıkma yasakları ve operasyonlara ilişkin soru sorulması üzerine operasyonları bölge halkının istediğini söyledi. “Diyarbakır’da, Sur’daki vatandaşlarımız bize başvurdular” diyen Davutoğlu, “Sur’daki vatandaşlarımızdan bir kısmı, ben Sur’a bayram namazına gittiğimde söylenenleri biliyorum. Bu teröristler, evlerinizin kapısını açık bırakacaksınız, istediğimiz zaman girebileceğiz, diyor. Sur’daki vatandaşlarımız 'Namusumuzu koruyun' diye bizden istediler. Biz Sur’daki vatandaşlarımızın namusunu, şerefini korumak için oradayız” diye konuştu.

Cizre’de bodrum katında mahsur kalan yaralılara ambulans gönderilmediği iddialarını yeniden gündeme getiren Davutoğlu, “Cizre’de bodrumda cenazelerin olduğunu söylediler. Ambulans gönderdik, keskin nişancılar ambulansları hedef aldı. Oradaki vatandaşlarımızı devlete karşı isyan ettirmek, kaos çıkarmak istiyorlar” ifadesini kullandı. Davutoğlu, operasyonlara ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Çıkmak isteyen herkes çıkacak, teslim olan herkes adalete teslim edilecek. Çok az bir yer kaldı Sur’da terörden temizlenmesi gereken. Demirtaş bizi katliamcı olmakla suçluyor. Millet bizi de, onu da çok iyi tanır. Bütün bu kaybolan canlardan tek sorumlu o gencecik çocukları kandırıp, barikatlar, hendekler arkasına götüren Demirtaş zihniyetidir.”