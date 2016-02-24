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Sur için çağrı: Bütün eller silahlardan çekilsin; güvenli tahliye için sokağa çıkma yasağı 24 saatliğine kaldırılsın

''Sokağa çıkma yasağına 24 saat ara verilmesinin, kalıcı barışın sağlanmasında katkısı olacak''

24 Şubat 2016 17:23

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 84 gündür süren çatışmalar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle aralarında çocuklar ve yaralıların da bulunduğu vatandaşların güvenle tahliye edilmeleri için sivil toplum kuruluşları ve Diyarbakır'ı ziyaret eden barış heyeti sokağa çıkma yasağına 24 saat süreyle ara verilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada ''Bütün eller silahlardan çekilsin; güvenli tahliye için sokağa çıkma yasağı 24 saatliğine kaldırılsın'' dendi.

Sokağa çıkma yasağına verilecek 24 saatlik aranın ülkede kalıcı ve adil barışın sağlanmasına katkı vereceğini belirten grubun, Şeyh Sait Meydanı'nda yaptıkları açıklama şöyle:

Ülkemize ateş düştü… Düştüğü her ocağı yakıyor. Artık tek bir can bile kaybetmek istemiyoruz. Diyarbakır Sur’da 84 gündür sokağa çıkma yasağı sürüyor. Sur’un üç ayrı mahallesinde on beşi, on yaşın altında bebek çocuk ve yaralılar da dahil olmak üzere iki yüze yakın yurttaşımızın mahsur kaldığını biliyoruz. Bu mahallelerde, evlerde ve sokaklarda çok sayıda cenaze de bulunuyor. 

Yeni ölüler olmadan bu işin insani koşullar altında çözüme ulaştırılması ve mahsur kalanların güvenli bir şekilde tahliye olabilmesi için sokağa çıkma yasağına yirmi dört saat süreyle ara verilmesini talep ediyoruz. Umudumuz odur ki bugün Sur’da ve Diyarbakır’da atılacak adım, yarın tüm ülkede kalıcı ve adil barışın sağlanmasına katkıda bulunacaktır. 

Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için bütün tarafları bu çözümü değerlendirmeye ve bu insani adım süresince ellerini silahtan çekmeye, sağduyuya, soğukkanlılığa davet ediyoruz.

Açıklamada imzası bulunan isimler ve kurumlar şöyle:

Ayşegül Devecioğlu, Bahri Bayram Belen, Dilek Gökçin,

İbrahim Akın, Ferhat Tunç, Lale Mansur, Naci Sönmez,

Nurcan Baysal, Türkan Uzun, Zeynep Tanbay

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi

Mazlumder Diyarbekir Şubesi

Diyarbakır Barosu

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Diyarbakır Tabip Odası

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu

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