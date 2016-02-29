Demirtaş Sur'a yürüyüş çağrısı yaptı: Bugün abluka kalksın, yarın hendek ve barikat olmaz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sur ilçesinde 3 aydır devam eden operasyonun sona ermesi için oturma eylemi başlattırken "Bugün, sokağa çıkma yasaklarının ve ablukanın kalkması halinde yarın hendek ve barikatlar olmayacak" dedi. Demirtaş, Diyarbakır halkına Sur için yürüyüş çağrısında bulundu.

Radikal'in haberine göre, Demirtaş, bugün sokağa çıkma yasağı ve ablukanın kalkması halinde yaptıkları görüşmelerde yarın hendek barikat sorununun olmayacağı aşamasına geldiklerini de ifade ederek, "Bunu yapmamıza rağmen ablukanın kalkmasına izin verilmiyor, illa o bölgede bulunan insanların hepsinin katledilmesi isteniyor. Biz bu gidişata dair asla hiçbir zaman rıza göstermedik, Diyarbakır halkı da İstanbul ve Avrupa'da yaşayanlar da asla rıza göstermedi. Diyarbakır'da, 90 gündür her gün Sur'da operasyonların durması için eylemler ve protestolar var" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Sur’da çatışmaların yaşandığı bölgede akrabaları kalan ailelerin Dicle Fırat Kültür Merkezi’ndeki çözüm eylemine katıldı. Çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 metre mesafede bulunan merkeze gelen Demirtaş, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle ile Selma Irmak’la birlikte basın açıklaması yaptı.

Demirtaş, Diyarbakır Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde ailelerin aylardır nöbet tuttuğunu ifade ederek, “Biz de eş başkanlar olarak onlara katılıyoruz. Biz de çözüm nöbeti için buradayız artık. Abluka kalkmalı, artık bu ölümler durmalı. Ne bir güvenlik görevlisinin ne bir sivilin, kadının, çocuğun ne de bir gencin ölümüne artık biz rıza gösteremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bu noktadan sonra halkla birlikte bu duruma müdahale edeceklerini belirten Demirtaş, “3 aydır şehrin ortasında gözümüzün önünde 24 saat tank topla bir savaş yürütülmesini biz olağan bir durum olarak görmüyoruz. Bu kapsamda bütün halkımız çevre mahalle ve ilçeler, artık Sur’daki ablukanın kalkması için tümden ayakta olmalı. Somut bir planlama ve öneriyle halkımıza şu çağrıyı yapıyoruz; çarşamba günü saat 16.00’da öğlen sonrası herkes bulunduğu yerden Sur’a doğru yürümelidir. Bütün mahallelerden. Bu, demokratik bir haktır. Anayasa’nın halkımıza tanıdığı bir haktır. Tek bir insanın canına malına zarar vermeden, zarar gelmesine müsamaha etmeden demokratik hakkımızı kullanacağız. Benim gözümün önünde bir katliam yapılmasına izin vermeyeceğim demeli ve yürümelidir. Ricamız şudur; ısrarlı ve kararlı olunmalıdır. Abluka kalkmayana kadar geri dönmeyeceğiz demelidir herkes” ifadelerini kullandı.

Bütün sivil toplum kuruluşlarına yürüyüş için çağrıda bulunan Demirtaş, “Biz artık çatışmanın bitmesini istiyoruz. Biteceği şeklinde yolu da kanalı da açmış durumdayız. Sadece ablukanın kalkması yeterlidir. Bir gün sonra şehrimiz Suriçi’nde çatışmalar sonlanmış olacak. Bu şekilde talebimizi çabayla getirdiğimiz bu noktaya dikkate almayıp ablukayı kaldırmak yerine hayır biz ısrarla oradaki herkesi katledeceğiz, sivil de olsa göze alacağız diyen anlayışa karşı biz halkımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Bu noktadan sonra artık AKP’den, özellikle bu savaş denkleminden medet umanlardan şunu bekliyoruz. Halkın duyarlılığına saygı duyulsun.” şeklinde konuştu.

“Yaptığımız görüşmeler, çabalar gerçekten çok büyük bir uğraş verdik ve şu noktaya getirdik. Abluka kalkarsa tümden bitecek. Sur’da çatışma, çatışma potansiyeli doğuran şeyler tümden bitecek, biz bu noktaya getirdik. Ama abluka kalkmıyor.” ifadelerini kullanan Demirtaş, mevcut durumda ablukanın kalkma yasağının kalkmasının kimseye kaybettirmeyeceğini vurguladı. Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu, bir gurur meselesi yapılmamalıdır. Sırf güvenlik penceresinden bakılmamalı. Yarın öbür gün daha sonrası düşünülmeli, toplumun geleceği düşünülmeli. Böyle bakıldığında akıllıca çözüm budur. Tek bir güvenlik gücü de yaşamını yitirmesin. Operasyonlar devam ediyor ve çatışma, savaş içerisinde bir sürü insan yaşamını yitiriyor. Bizim umudumuz çözüm, getirebildiğimiz nokta budur. Bunun ciddiyet ve sağduyuyla değerlendirilmesini bekliyoruz.”