Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demirtaş'ın Sur çağrısı için suç duyurusuna gerek yok, bu savcılara açık bir davettir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Nijerya ve diğer Müslüman ülkelerde yaşanan terör olaylarına değinen Erdoğan, "Terör örgütleri arasında ayrım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Irak'a bakıyoruz, Suriye'ye bakıyoruz; Öldüren Allah-u Ekber diyor, ölen Allah-u Ekber diyor" dedi. Demirtaş'ın Sur çağrısına ilişkin savcıların harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Zaten Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimin teröre davet kokan çağrıya evet diyeceğine inanmıyorum. Bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Bu savcılara bir davettir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son yıllarda iki kez üstlendiği BM Güvenlik Konseyi geçici üyelikleriyle Nijerya, bölgesel ve küresel bir aktördür. Nijerya aynı zamanda BM'nin Barış Gücü misyonlarına en fazla katkı sağlayan 10 ülkeden biridir. Nijerya'nın sahra altı Afrika'da stratejik ortak olarak kabul ettiğimi bir ülke olduğunu açıklamak isterim. Bugün değerli kardeşim Buhari'yle hem ikili bir görüşme gerçekleştirdik, ardından da heyetler arası görüşme yaptık. İkili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. İmzaladığımız anlaşmalar ve mutabakat muhtıraları iki ülkenin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak belgelerdir. Nijerya'yla geleceğe atacağımız adımların siyasi, askeri, ticari, ekonomik, kültürel yanı vardır. Kültürel alanda neler yapılabileceği üzerinde ortak çaba göstermeliyiz.

Bir an önce karşılıklı dostluk gruplarının kurulmasında büyük faydalar var. İnanıyorum ki gerek TBMM, gerekse Nijerya parlamentosu en kısa zamanda gereken adımları atacaktır.

"Öldüren Allah-u Ekber diyor, ölen Allah-u Ekber diyor"

"Altını çizerek ifade etmek istediğim bir konu daha var. Çünkü bu konuda Türkiye olarak bizler de çok çok dertliyiz. Uzun zamandır terörle mücadele eden bir ülke olarak Nijerya'daki her menfur eylem bizim de yüreğimizi dağlıyor. 31 Ocak ve 9 Şubat'taki insanlık dışı eylemler dolayısıyla bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu eylemler terörün kanlı yüzünün dünyanın her yerinde aynı olduğunun bir başka delilidir.

Bizi üzen bir şey, bir Müslüman olarak özellikle var. Irak'a bakıyoruz, Suriye'ye bakıyoruz, Nijerya'ya bakıyoruz. Öldüren Allah-u Ekber diyor, ölen Allah-u Ekber diyor. Çünkü terörün dini yoktur, milleti yoktur. Terör örgütleri arasında asla ayrım yapılmasını tasvip etmiyoruz"

"Nijerya ile iş birliği yapmaya hazırız"

Terörün ve marjinal yapıların bu dokuyu tahrip etmesine asla izin vermemeliyiz. Terör konusunda, terörle mücadele konusunda Türkiye olarak Nijerya'yla işbirliği yapmaya her zaman hazırız.

Savunma sanayi alanındaki imkan ve kabiliyetlerimizi sizlerin istifadesine sunmak istiyoruz. Bu vesileyle kardeşim Buhari'yi en kısa zamanda Türkiye'ye bekliyoruz.

"Bu savcılara açık bir davettir"

Terör örgütüne çağrı yapmak parlamentodaki bir milletvekilinin görevi olamaz. Burada atılması gereken adım şudur. Zaten Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimin teröre davet kokan çağrıya evet diyeceğine inanmıyorum. Bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Bu savcılara bir davettir. Savcıların da bu görevi yerine getirmesi gerekiyor. Ülkemin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Bunlar operasyonların ardından rahatsız olmaya başlamışlardır.