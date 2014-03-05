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Dilan için 8 ay sonra ifade veren polisler: Ben atmadım, önümdeki attı

Gezi eylemleri sırasında kafasına isabet eden biber gazı kapsülü ile yaralanan Dilan Dursun ile ilgili soruşturmada şüpheli polisler, olaydan 8 ay sonra ifade verdi

05 Mart 2014 14:29

Ethem Sarısülük için 16 Haziran'da yapılan eylemde gaz bombasıyla başından vurulan Dilan Dursun'la ilgili soruşturmada 4 polis, 8 ay sonra ifade verdi. Polisler verdikleri ifadede, "Ben atmadım, önümdeki attı... Ben o gün gaz atmadım... Ben üç saat sonra geldim... Ben orada değildim" dedi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Dilan Dursun dosyasında, 4 polis, 8 ay sonunda ifade verdi. Gezi eylemlerinde öldürülen Ethem Sarısüklük için 16 Haziran günü yapılmak istenen cenaze törenine polis müdahale etmiş, Dilan Dursun bu sırada Akrep’ten atılan gaz bombasıyla başından vurulmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet savcılığa temmuz ayında o gün kullanılan Akrep araçlarında görevli 5 polisin ismini göndermişti. İsimleri belirlenmiş olmasına rağmen haklarında 8 ay hiçbir işlem yapılmayan 5 polisin 4’ü 20 Şubat’ta soruşturma savcısı Ali Kuşçu’ya ifade verdi. Polis Adem Şahin ise yıllık izinde olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gelmedi.

 

'Önümüzdeki araç gaz atıyordu'

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olan Kadir Bozoğlu talimat üzerine Kurtuluş Kavşağı’na doğru gittiğini, kendi aracının önünde iki shortland (Akrep) ile bir TOMA olduğunu belirterek, “Öndeki shortland araçlardan eylemcilere gaz atıldığı için benim içinde bulunduğum araçtan iki kez gaz atıldı. Benim içinde bulunduğum araç olay yerine geldiğinde yerde yatan bir vatandaş olduğunu gördüm. İnerek yanına gittim. Yanında iki kişi vardı. Önümde giden shortland aracı kimin kullandığını biliyorum. Benim aracımdan atılan gazla yaralanması mümkün değildir” dedi. Çevik Kuvvet polisi Alican Özkan da, Muş’tan gelen shortland aracında ‘gazcı’ olarak görev yaptığını ancak o gün gaz kullanıp kullanmadığını, olay yerine gidip gitmediğini hatırlamadığını söyledi. Özkan, “İçerisinde olduğum araç beyaz renklidir. Fotoğraflardaki aracın rengi yeşil TEM ekiplerinin kullandığı araçtır” dedi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olan Ali Hızarcı ise içerisinde bulunduğu aracın yeşil ve Elazığ TEM şubeye ait olduğunu belirterek, olaydan 3 saat sonra Kurtuluş Kavşağı’na gittiğini iddia etti. Çevik Kuvvet polisi Erdem Bekem, Batıkent’te görevli olduğunu ve o gün hiç müdahalede bulunmadığını anlattı. Dursun’un avukatları, Akrep aracının plakasının, araçtaki polisin tespiti amacıyla görüntüler üzerinde Jandarma Kriminal tarafından inceleme yapılmasını talep etti.

 

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