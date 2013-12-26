Ankara Emniyeti, Dilan Dursun'u yaralayan polisleri belirleyemedi

Ethem Sarısülük’ün cenaze töreninde başından vurulan Dilan Dursun ile ilgili olarak Ankara Emniyeti’nin savcılığa gönderdiği yazı soruşturmayı tıkadı. Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün cenaze töreninde gaz fişeğiyle başından vurularak ağır şekilde yaralanan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Dilan Dursun ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün savcılık dosyasına giren yazısında görevlendirme kaydı tutulmadığı anlaşıldı.

Milliyet gazetesinden Türker Karapınar’ın haberine göre, Dursun’un 16 Haziran 2013’te Shortland marka bir polis aracından atılan gaz fişeği sonucu başından ağır yaralanması MOBESE kameralarına yansıdı. Soruşturmayı yürüten savcılık bu konuyla ilgili olarak Dursun'a gaz fişeği atılan Shortland marka araçta kimin görevli olduğunun bildirilmesi için Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürü tarafından savcılığa 21 Kasım 2013'te gönderilen cevap yazısı soruşturma dosyasına girdi. Yazıda, 31 Mayıs 2013'te başlayan ve daha sonraki günlerde devam eden eylemler esnasında; 01 Haziran 2013 günü yaralanan ve 14 Haziran 2013'te vefat eden Ethem Sarısülük'ün cenaze programı ile ilgili olarak 16 Haziran 2013'te Kızılay ve civarında eylem yapıldığı belirtildi.

Savcılığa gönderilen yazıda yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı gösteriler nedeniyle personele takviye olarak Erzurum, Van, Diyarbakır, Gümüşhane, Bayburt illerinden çevik kuvvet geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin tamamının Başbakanlık Merkez bina çevresinde konuşlandırıldığı, şube müdürlüğüne bağlı TOMA ve Shortland araçlarının ana müdahale noktası olan Kızılay bölgesinde konuşlandırıldığı, dağılan grupların çeşitli bölgelerde (Maltepe, Kolej, Kennedy, Sıhhiye) eylemlerin devam etmesi üzerine TOMA ve Shortland araçlarının grupları dağıtmak üzere belirtilen bölgelere giderek müdahalelerde bulunduğu, görev sonrası tekrar ana müdahale noktasına geri döndükleri kaydedildi.

Yazıda şöyle denildi:

"16 Haziran 2013 tarihinde meydana gelen protestolarda görev sonrası raporlar incelendiğinde yaklaşık olarak; 3140 adet 37/38 mm Tip-1 tenvir gaz fişeği, 507 adet 40 mm Tip-2 tenvir gaz fişeği, 300 adet gaz el bombası (dumanla yayılan), 160 adet gaz el bombası (patlayarak yayılan), 421 adet FN-303 savunma tüfeği atışı, 125 adet darbe etkili köpük gaz fişeği, 287 adet savunma tüfeği mühimmatı kullanılmıştır. Shortland sabit olarak gazcı personel görevlendirilmiş olup, ana müdahale noktası olan Kızılay'da bulunan birliklerdeki gazcı personelden, anlık görevlendirme yapılmıştır. Görev yoğunluğu nedeniyle takviye olarak gelen unsurların kaydı tutulamamıştır. Kayıtlarımız ve ilgi evrak incelendiğinde, görüntüdeki shortland aracının şubemize ait olmadığı, yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı araçlarda görev alan gazcı personelin kim olduğu tespit edilememiştir. Bahsi geçen bölgede o gün çalışan gazcı personele ait bilgiler ekte gönderilmiştir."