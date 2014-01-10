İçişleri'nden Ombudsman'a: Dilan kararı polis aleyhine delil olabilir

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu 1 Mayıs 2013’te çıkan olaylarda kusurlu bulan Kamu Denetçiliği Kurumu’na bakanlıktan gönderilen yanıtta “Kamu Başdenetçisi kararının, kolluk ile ilgili açılmış davalarda kamu kurumları aleyhine delil ve dayanak olarak kullanılabileceği”ne dikkat çekildi.

Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Vali Mutlu da yanıtında, 1 Mayıs’ta yapılan müdahaleyi savundu ve Dilan Alp için tahminleri yeterli saydı.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, geçen yıl 1 Mayıs’ta kafasından gaz kapsülü ile vurulan Dilan Alp kararında, çocuğun ismini kamuoyuna açıklayan ve “marjinal” ifadesini kullanan Mutlu’nun kusurlu davrandığına karar veren, Kamu Denetçiliği Kurumu’na tartışılacak yanıtlar gönderdi. İçişleri Bakanlığı yanıtında “Kamu Başdenetçisi kararının, özellikle kolluk ile ilgili açılmış ceza ve tazminat davalarında da kamu kurumları aleyhine delil ve dayanak olarak kullanılabileceği göz önünde bulundurulduğunda, masumiyet karinesinin korunması daha da önem kazanmaktadır” denildi.

Mutlu ise yanıtında, 1 Mayıs’ta yapılan müdahaleyi savundu ve Dilan Alp için tahminleri yeterli saydı. Mutlu, hiçbir somut kanıt olmamasına rağmen, görüntülerde Alp’in elinde molotof kokteyline benzer bir cismin görüldüğünü, Dilan ve arkadaşlarının slogan attığını, polise taş attığını, Taksim’ı çıkmak isteyenlerin masumca ve hukuka uygun hareket ettiklerinin düşünülemeyeceğini vurguladı.

‘Kızımız’ dedim ya’

Dilan Alp isminin kamuoyuna ilk kez kendisini tarafından duyurulmadığını kaydeden Mutlu, Dilan Alp’in, “marjinal” grup içinde hareket etmesi nedeniyle kendisi için “marjinal” ifadesini kullandığını belirtti. Mutlu, “Kendisi hakkında Dilan kızımız ifadesini kullanmış, bir genç kız çocuğunun hatalı tutumlarına rağmen, bir vali olarak sahiplenme, acıma ve keşke bu olaylarda olmasaydı hissiyatı da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kızımızın ifadesi, gençleri sahiplenen, hukuk dışılığı değil, iyiliği düşünen bir düşüncenin tezahürüdür” dedi.