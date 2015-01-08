Sultanahmet'teki canlı bombanın kimliği belli oldu

Sultanahmet’teki İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü’ne canlı bomba saldırısı düzenleyen ve bir polisin şehit olmasına neden olan kadın teröristin Rus uyruklu Diana Ramazova olduğu belirlendi. Ramazova'nın 2014 yılının haziran ayında Türkiye'ye turist olarak giriş yaptığı ve Dağıstanlı olduğu belirlendi.

Sultanahmet saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın "El Kâide" ve "IŞİD" terör örgütleriyle bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

Saldırı 2 gün önce saat 17:20 sıralarında Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşti. İngilizce 'cüzdanımı kaybettim' diyerek şubeye gelen kadın canlı bomba üzerindeki bombayı patlattı. Polis memuru Kenan Kumaş ağır yaralanırken, ismi açıklanmayan bir polis de hafif yaralandı. Kadın canlı bomba olay yerinde öldü. Saldırıda ağır yaralanan ve hemen hasteneye kaldırılan polis memuru Kenan Kumaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.