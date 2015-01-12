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Sultanahmet bombacısı Türkiye'de tedavi mi edildi?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Başbakan Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesi..

12 Ocak 2015 12:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu için verdiği soru önergesinde, "6 Ocak 2015 günü İstanbul Sultanahmet'te bir polisin hayatını kaybettiği terör eyleminin zanlısı Diana Ramazova'nın son altı ay içerisinde Suriye'ye Kilis üzerinden iki defa giriş çıkış yaptığı iddiası doğru mudur? Diana Ramazanova'nın Ekim 2013'te Gaziantep'teki bir hastanede tedavi edildiği iddiası doğru mudur?" diye sordu.

Tanrıkulu'nun Başbakan Davutoğlu'nun, yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesi şöyle: 

6 Ocak 2015 günü İstanbul Sultanahmet'te bir polisin  hayatını kaybettiği terör eyleminin zanlısı Diana Ramazova'nın son 6 ay içerisinde Suriye'ye Kilis üzerinden iki defa giriş çıkış yaptığı iddiası doğru mudur?

Diana Ramazova'nın uyruğu nedir?

İddia doğruysa, Diana Ramazanova hangi tarihlerde ve Türkiye'den hangi sınır noktalarından Suriye'ye geçiş yapmıştır?

Diana Ramazanova, son 5 yıl içerisinde Türkiye'de hangi illerde ne kadar süreyle kalmıştır?

Diana Ramazanova hangi tür vize ile Türkiye'ye giriş yapmıştır? Hangi Elçiliklerden ve Başkonsoluklardan hangi tarihlerde vize ile Türkiye'ye giriş yapmıştır?

Diana Ramazanova'ya kırmızı pasaport tahsis edildiği veya Türkiye topraklarından Suriye'ye özel geçiş izni sağlandığı iddiası doğru mudur?

Diana Ramazanova'nın Ekim 2013'te Gaziantep'teki bir hastanede tedavi edildiği iddiası doğru mudur?

Diana Ramazanova'nın ve kocası Ebu Edlbiyev'in İnterpol/Kırmızı Bültenle arandığı iddiası doğru mudur?

İddia doğruysa, Diana Ramazanova'nın ve kocası Ebu Edlbiyev için Kırmızı Bülten ilanı hangi tarihte Türkiye'ye iletilmiştir?

Diana Ramazanova'nın ve kocası Ebu Edlbiyev'in 2013 Haziran ayında Türkiye'ye giriş yaptıkları ve bir ay sonra da Suriye'ye geçtikleri iddiası doğru mudur?

İddia doğruysa, Diana Ramazanova'nin ve kocası Ebu Edlbiyev'in Kırmızı Bülten ile aranmalarına rağmen Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada gözaltına alınmamalarının sebebi nedir?"

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