Sultanahmet bombacısını IŞİD mi gönderdi?

Sultanahmet'te bir polisin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Diana Ramazova'nın nişanlısının Kobanê'de IŞİD için savaşırken ölmesi üzerine örgüt tarafında bu eyleme ikna edildiği öne sürüldü. Sultanahmet bombacısı Diana Ramazova'nın nişanlısının 1.5 ay önce Kobanê'deki çatışmalarda hayatını kaybetti öğrenildi.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Ramazova'nın bu dramını kullanan IŞİD'in onu bombalı eylem için ikna ettiği öne sürüldü. Terör polisi, Ramazova'nın üzerinden çıkan telefonunda kayıtlı herkesi incelemeye aldı. Ramazova'nın bulunduğu binlerce saatlik kamera görüntüleri de deşifre edilerek kimlerle irtibatlı olduğu çözülmeye çalışılıyor. MİT tarafından da takip edilen soruşturmada Ramazova'nın son 6 ay içerisinde nişanlısıyla birlikte Suriye'ye Kilis üzerinden iki defa giriş çıkış yaptığı belirlenmişti. Ramazova'nın nişanlısının 1.5 ay önce Kobanê'de öldürüldüğü, örgütün genç kadını bombacı olmaya ikna ettiği öğrenildi.

Eylemler örtüşüyor

İstihbarat uzmanları, Paris ve İstanbul eylemlerindeki ana unsurun, Türkiye ve Fransa'nın, Suriye politikalarının örtüşmesi olabileceğini kaydetti.