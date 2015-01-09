Sultanahmet bombacısının kimliği belli, örgütü meçhul

Sultanahmet’te Turizm Şube Müdürlüğü’ne canlı bombalı saldırıyı düzenleyen hamile kadının Dağıstanlı Diana Ramazanova olduğu belirlendi. Polis, salı günkü saldırının ardından, Diana Ramazanova’nın çantasında iki cep telefonu, cebinde ise Kril alfabesiyle “Turizm polisi” yazılı not kağıdı buldu. Telefonların birinde bombacının Sultanahmet’te arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar çıktı. Hürriyet’ten Çetin Aydın ve Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, telefonlardaki bilgilerden yola çıkan polis, bombacının kimliğini belirledi ve saldırıdan birkaç saat sonra Ramazanova’yla bağlantılı 5 kişiyi, 4 adrese düzenlediği baskında gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler çarşamba günü serbest bırakıldı.

Rusya’da da soruşturma

Ramazanova, haziran ayında İstanbul’a turist olarak gelmiş ve dönmemişti. Rus kaynaklar kadının Vahabi terör gruplarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti. Rusya kadın hakkında daha fazla bilgi için Dağıstan’da soruşturma başlattı. Rusya’dan yayın yapan Kafkaspres sitesinin haberine göre, Ramazanova Çeçenistan’a komşu Dağistan’ın köyünde doğdu. Evli Ramazanova’nın birkaç tane çocuğu var.