Sultanahmet bombacısının ailesi kızını resimlerden tespit etti

Sultanahmet'te 6 Ocak'ta polise yönelik bombalı saldırıyı düzenlediği belirtilen Diana Ramazanova'nın ailesi kızlarını resimlerde tespit ettiler. Ayrıca, Diana'nın annesi Rayzanat'tan DNA testi yapmak için kan alındığı açıklandı. 18 yaşındaki Diana Ramazanova'nın Dağıstan'ın Derbent kentinde doğduğu belirtildi.

Rus haber sitesi LifeNews'de yer alan habere göre kolluk kuruluşlarından yapılan açıklamalarda, DNA testinin İnterpol aracılığıyla yapılacağı, şüpheli Diana Ramazanova'nın DNA örneklerinin annesinin DNA örneği ile karşılaştırılmak üzere Rus yetkililere teslim edileceği belirtildi.

18 yaşındaki Diana Ramazanova'nın Dağıstan'ın Derbent kentinde doğduğu ve oradan ailesiyle birlikte Moskova'ya taşındıkları belirtildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Moskova'da bir mağazada çalışmaya başlayan Ramazanova, internet aracılığıyla Türkiye'de yaşayan İdris adında biriyle tanıştı ve daha sonra evlendi.

Kolluk kuruluşlarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'de Diana Ramazanova'yı aktif bir şekilde "işleyip" Rusya'da terör saldırısı yapmaya ikna etmeye çalıştılar, fakat bilinmeyen sebeplerden dolayı bu saldırı İstanbul'da düzenlendi.