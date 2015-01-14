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Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısında ikinci kadın ortaya çıktı

İstanbul Sultanahmet'te bir polisin şehit olduğu saldırıya ait yeni görüntülerde, ikinci bir kadının olay yerinde canlı bombayı takip ettiği görüldü

14 Ocak 2015 01:26

İstanbul Sultanahmet'te bir polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Rus uyruklu saldırgan, o saldırıdan dakikalar önce bir işyerine girerek adres soruyor. Ama görüntüde, polisin asıl dikkatini çeken kadın teröristin arkasında bekleyen ikinci bir şüphelinin varlığı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntü canlı bombaya ait son kayıt. Ve soruşturmayı yürüten polisler için,hayati önemde. Çünkü bu kayıtta bambaşka detaylar da var.

Saldırgan Diana Ramazova adres sormak için iş merkezine girdi. Bir güvenlik görevlisinin yanına yaklaştı, bir süre konuştu.

AHaber'in haberine göre, kadın saldırgan güvenlik görevlisine polis merkezinin nerede olduğunu olduğunu sordu. Görevli de elleri ile tarif ederek aradığı adresi gösterdi.

Tabii o konuşma boyunca kadın saldırgan ellerini cebinden hiç çıkarmadı. Çünkü elinde iki el bombasını tutuyordu.

İlk bakışta basit bir adres sorma gibi görünen bu kayıtta, Polis ikinci bir kişiyi daha farketti.

Kadın terörist Diana Ramazova adres sormak için iş merkezine girdiğinde önce arkasına baktı. Tam o sırada yoldan geçen bir kadın vardı. O kadın birden durdu.

Canlı bombanın güvenlik görevlisi ile konuşmasını dinledi. Sonrasında da saldırganın işmerkezinden çıkması ile birlikte arkasından hareket etti.

Ve gözleri ile canlı bombayı takip etmeye devam etti. Polislere göre bu, canlı bombayı izleyen "bir gözcü."

İstanbul terörle mücadele polisleri, canlı bomba ile konuşan güvenlik görevlisinin bilgisine başvurdu. Şimdi ise o ifadelerden yola çıkarak dışarıda bekleyen ve gözcü olduğu sanılan kadını bulmaya çalışıyor.

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