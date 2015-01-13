Sultanahmet saldırısında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Sultanahmet'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 1 polis memurunun şehit olduğu, saldırgan kadının öldüğü bombalı saldırıya ilişkin mahkemece sorgulanan ikisi Dağıstanlı 3 kişi serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcıları tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 3 kişinin sorgusu tamamlandı.

Hakimlik, ikisi Dağıstanlı 3 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi. Bu kişiler hakkında yurtdışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 6 şüpheliden, ikisi Dağıstanlı üçü "örgüt üyeliği" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından mahkemeye sevk edilirken, biri Dağıstanlı 3 kişi de serbest bırakılmıştı.

Sultanahmet'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Turizm Şube Müdürlüğüne yönelik, 6 Ocak'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir polis memuru şehit olmuş, saldırgan kadın hayatını kaybetmişti.