Sultanahmet bombacısı pimi çektikten sonraki 6 saniyede neler yaşandı?

İstanbul Sultanahmet’te 10 kişinin hayatını kaybetmesi, 15 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. ‘RDX’ ve ‘TNT’ karışımı patlayıcıların bulunduğu intihar yeleği giyen ve Sultanahmet Camisi D Kapısı’ndan çıkarak meydandaki turist kafilesinin yanına gelen canlı bomba Nabil Fadlı’nın saat 10.20 sıralarında üzerindeki 2 el bombasından ilkinin pimini çektiği anlaşıldı.

DHA’nın haberine göre; el bombası patlamazken pimin sesini duyan rehber Sibel Şatıroğlu çevresindekilere Almanca “Kaçın” diye bağırdı. Bu sırada Fadlı ikinci el bombasının pimini çekti. Standart el bombasının pimi çekildikten 3 saniye sonra patladığına dikkat çeken yetkililer, ikinci bombanın patlamasına kadar geçen 6 saniyelik sürenin ve rehberin ‘kaçın’ uyarısının daha çok ölümle sonuçlanabilecek saldırının etkisini sınırladığını belirtti.

Canlı bombayla gelenlere gözaltı

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili operasyonlarda canlı bombayla beraber İstanbul’a gelen

4 kişinin de aralarında olduğu 7 Suriyeliyi gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri gözaltındaki diğer 3 Suriyelinin ‘El Muhaberat’ ile bağlantılı kişiler olduğunu iddia ederken, yetkililerin bu kişilerin Fadlı ile İstanbul’da buluşarak saldırı planlarını aktaran ve patlayıcıları vererek yönlendiren şüpheliler olduğunu değerlendirdikleri belirtildi.

2 gün sonra aynı yerde

Canlı bombayı görünce turistleri Almanca “Kaçın” diye uyararak daha fazla can kaybı olmasını önleyen turist rehberi Sibel Şatıroğlu saldırıdan 48 saat sonra dün saat 10.20’de aynı yerdeydi. Yaşamını yitiren 10 kişi için saygı duruşunda bulunan Satıroğlu, gözyaşlarını tutamadı. Açıklama yapmayan Şatıroğlu arkadaşlarınca olay yerinden götürüldü.