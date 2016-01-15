Sultanahmet saldırısında hayatını kaybeden Alman turistlerin hikayeleri

Türkiye'nin en önemli turistik mekanlarından biri olan Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen canlı bomba saldırısında 10 Alman vatandaşı hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşamını yitiren 10 Alman turistin tamamı Berlin'deki Lebenslust Turistik'ten üç ülkeyi kapsayan, toplam 10 gün sürecek seyahat paketini satın almıştı: İstanbul-Dubai ve Abu Dhabi. İşte ölenlerden bazılarının hikayeleri…

BBC Türkçe'den Hülya Topçu'nun Alman bulvar gazetesi Bild'in haberinden yaptığı derlemeye göre İstanbul'da yaşamını yitiren Mainzlı Rudolf (61) ve Hiltrud K. (59) aslında İstanbul'a bir hafta önce gitmeyi planlamışlar. Ancak Mainz'da kutlanan Fastnacht karnavalına katılmak için seyahati bir hafta sonrasına ertelemeye karar vermişler. En sevdiği hobisi bahçıvanlık olan Hiltrud K.'nın asıl mesleği muhasebecilik. Eşi Rudolf ise Mainz Belediyesi'nde inşaat ustası olarak çalışmış ve üç yıl önce de erken emekliye ayrılmış. Bir kız çocuğu ve bir torun sahibi olan Rudolf-Hiltrud K. çiftinin komşularından biri onları, "Emekliye ayrıldıktan sonra çift çok gezdi, hayatın tadını çıkardı" diye anlatıyor.

'Hala inanamıyoruz'

İstanbul'daki saldırıda yaşamını yitiren bir başka turistse 63 yaşındaki Karin F. Eşini kaybeden, yalnız yaşayan iki çocuk sahibi Karin F. Leipzig'de yaşıyordu. Çıktığı seyahatleri ise sık sık Facebook sayfasından paylaşıyordu. Paris'te düzenlenen saldırının ardından kurbanlarla dayanışmak için profilinde Fransız bayrağıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış.

Karin F.'nin 18 yıllık komşusu Emmy L. Bild'e verdiği demeçte, "Karin emekliliğini dünyayı görmek için fırsat olarak kullandı, hemen hemen hiç evde değildi. Yaşam doluydu, dünyaya açıktı bir insandı. Bir daha evine dönemeyecek olmasına inanamıyorum" diyor.

"Yaşananlar inanılmaz"

Brandenburg'lu 73 yaşındaki emekli kasap Rüdiger F. ise çok uzun süredir Dubai'deki ünlü Burj el Arap Oteli'nde bir gece geçirmenin hayalini kuruyormuş. Bu nedenle de eşi Marianne (71) ile birlikte İstanbul'u da kapsayan seyahat paketini satın almış. Her ikisi de yaşamını yitirdi. Çiftin gelinleri Birgit, Märkische Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, "Yaşananlar inanılmaz. Terör şimdi buraya, yaşadığımız Falkensee'ye kadar geldi" diyor.

Rüdiger ve Marianne F. çiftinin iki oğlu, gelinleri ve iki torunları dün biraraya gelmiş. Torunlarından birisi yaşadıkları şoku, "Hala inanamıyoruz" diyerek özetliyor.

"Bu kadar çok gezen başka bir insanla tanışmamıştım; daha 73 yaşındaydı, gençti"

Saldırıda ölen bir başka turist ise Rheinland Pfalz Eyaleti'ndeki Bad Kreuznach'dan Gernot M. (73). Emekli olduktan sonra emlakçı olarak çalışan Gernot M.'nin bir çalışma arkadaşı onu "Emlakçılıktan çok keyif alıyordu. Canlı, kıpır kıpır bir insandı" diye anlatıyor. Gernot M.'nin bir başka çalışma arkadaşı Nathalie Pisoke ise, "Bu kadar çok gezen başka bir insanla tanışmamıştım. Daha 73 yaşındaydı, gençti" diyor.

"Onlara, 'Tatilin tadını çıkarın' demiştim"

İstanbul'da ölenlerden biri de Hessen Eyaleti'nden 67 yaşındaki Rüdiger B. Rüdiger B. havai fişek firması sahibiydi. 10 yıldır evli olan Rüdiger B.'nin eşi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Rüdiger B.'nin yakın bir arkadaşı, "Eşi ile çok iyi anlaşıyor, çok seyahat ediyorlardı Biz komşuları olarak evleriyle ilgileniyoruz. Üvey oğlu çok yakında İstanbul'a gidecek" diyor.

Berlinli 72 yaşındaki Jürgen G., eşi Birgit ile (63) birlikte tura katılmıştı. Jürgen G. yaşamını yitirdi, eşi ise hala hastanede tedavi görüyor. Çiftin komşuları son görüşmelerini Bild'e şöyle anlatıyor:

"Yılbaşını Gardasee'de geçirmişlerdi. Ardından İstanbul, Dubai ve Abu Dhabi'ye gitmek istediler. Onlara seyahat öncesinde, 'Tatilin tadını çıkarın' demiştim."