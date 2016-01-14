İçişleri Bakanı Ala: Sultanahmet saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Terörle mücadele, değerli büyükelçiler bütün çalışmalar ve perspektifler, vizyonlar gösteriyor ki konvansiyonel alandaki dengesizlik önümüzdeki 100 yılda bu güç sahibi ülkelerin terörle mücadele yılları olacak" dedi. Ala, "Yani önümüzde insanlığın yüzyüze geleceği en büyük problem küresel terörle mücadele olacak" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı, Sultanahmet saldırısıyla ilgili gözaltı sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Ala, Ankara'da Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Efkan Ala'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin başarıdan başarıya koşma ihtiyacı var. Yeni olaylar yeni roller gerektiriyor. Yeni bir takım mekanizmaların devreye sokulmasını gerektiriyor. Algı yönetimi diyoruz. Olan bitenin hedef kitleler bakımından iyi anlatılması ve Türkiye'ye yönelik sempatinin yükseltilmesi, antipatinin de azaltılması hepimizin görevi ama bizden çok daha fazla sizin vitrinde hem görevi, hem sorumluluğu...

Birkaç anabaşlık var, benim sizlerle çok kısa olarak paylaşmaya çalışacağım. Terörle mücadele, değerli büyükelçiler bütün çalışmalar ve perspektifler, vizyonlar gösteriyor ki konvansiyonel alandaki dengesizlik önümüzdeki 100 yılda bu güç sahibi ülkelerin terörle mücadele yılları olacak. Yani önümüzde insanlığın yüzyüze geleceği en büyük problem küresel terörle mücadele olacak. Çok fazla değişim oldu, iletişim devrimleri yaşandı. Herkes kullanıyor. Detaylara girmeyeceğim. Ne kadar büyük silahınız, kapasiteniz olursa olsun; karşınızda ya bireysel, ya grup halinde ama arkasında başka güçlerin olduğu, yöntem olarak da terörün kullanıldığı bir çağa girdik.

Ayrıntılar geliyor...

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