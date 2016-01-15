Sultanahmet bombacısı, ÖSO ve Ahraruş Şam'dan sonra IŞİD'e katılmış

Sultanahmet katliamını yapan Nabil Fadli'nin 2012'de ilk olarak Özgür Suriye Ordusu'na katıldığı, sonra sırasıyla 'Ahraruş Şam' ve IŞİD örgütlerine katıldığı belirlendi. Fadli'yle beraber sığınmacı olarak parmak izi veren 2 şüphelinin de canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı iddia edildi.

DHA'dan Çağatay Kenarlı'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanahmet'i kana bulayan canlı bomba saldırısıyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda canlı bomba Nabil Fadli'nin sığınmacı olarak Zeytinburnu Göç İdaresi Başkanlığı'nda kayıt yaptırırken Türkiye dışında sığınmacı kabul eden bir ülkeye gidişinin kolay olması için adını kısaltarak sığınmacı talebinde bulunduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, canlı bombanın tam adının 'Nabil Abdullatif El-Fadli' olduğuna ulaştı. Toplanan bilgiler neticesinde ekipler, Fadli'nin canlı bomba saldırısına kadar Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesindeki bir mahallede yaşadığını belirledi.

Örgütsel hayatı ortaya çıktı

Polis, Sultanahmet'i kana bulayan canlı bomba Fadli'nin 2012 yılında, altı ay boyunca Özgür Suriye Ordusu'nun 'Ebu Bekir es-Sadık' taburuna, bir süre sonra 'Ahraruş Şam' hareketine katıldığını belirledi. Ekipler, 2014 yılında IŞİD'in canlı bombanın memleketi Münbiç’i ele geçirdikten sonra, Fadli'nin örgüte katıldığını belirledi.

Parmak izi verenlerin ikisi canlı bomba eğitimi almış

Emniyet yetkilileri, Fadli ile beraber sığınmacı olarak parmak izi veren 4 şüpheliden 2'sinin de canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığını iddia ederek, şüpheliler hakkında da detaylı bir inceleme başlattı.

MOBESE ve güvenlik kameraları inceleniyor

Patlama sonrası çevrede bulunan Mobese ve güvenlik kamera görüntülerini toplayan polis ekipleri, görüntüleri saniye saniye inceleyerek canlı bomba Fadli'ye yardım eden kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışmaya devam ediyor.