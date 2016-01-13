Almanca "kaçın" diye bağıran rehber daha büyük bir faciayı önledi

Sultanahmet Meydanı'nda dün meydana gelen terör saldırında 10 yabancı turist hayatını kaybetti. Canlı bombayı son anda gören turist rehberi Sibel Şatıroğlu’nun “Kaçın” diye bağırması ölü sayısının artmasını önledi.

Patlamadan önce Almanca ‘Lauft Weg’ yani ‘Kaçın’ diyerek daha fazla can kaybı olmasını önleyen Alman kafilesi rehberi Sibel Şatıroğlu, ayağından yaralandı ve kulaklarında duyma kaybı meydana geldi. Tedavisi süren Şatıroğlu, emniyet güçlerine şunları söyledi:

“20- 25 kişilik gruba Dikilitaş ile bilgi aktardığım sırada grup içinden ‘tık’ şeklinde ince bir ses geldi. Sesin normal olmadığını fark ettim ve sağa sola baktım. Grup içinde Türk vatandaşına benzeyen modern giyimli temiz yüzlü, top sakallı bir genç olduğunu fark ettim. Gencin bombaya ait pimi çektiğini gördüm, Almanca ‘Kaçın’ diye bağırdım. Kaçışmaya başladık. Zaten bomba anında patladı”