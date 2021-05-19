Süleyman Soylu, "En son geçen haziranda görüştüm" demişti; Süleyman Özışık'la eylül ayında TGRT'ye çıkmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "arabulucuk" iddialarıyla ilgili paylaştığı videolar sonrası "En son geçen yıl haziran ayında görüştüm" dediği Süleyman Özışık ile Eylül ayında TGRT'de aynı programa çıktığı görüldü.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında arabuluculuk yaptığı iddialarını yalanlayan gazeteci Hadi Özışık ile görüşme videosunu yayınlamasının ardından, Süper Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini iddia etti.

"Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm" diyen Soylu'nun 24 Eylül 2020'de Süleyman Özışık ile birlikte TGRT programına çıktığı ve fotoğraf çektirdikleri gündeme geldi.

Söz konusu fotoğrafların aynı zamanda Özışık'ın Instagram hesabından da paylaşıldığı görüldü.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekti.

Twitter hesabından iki video paylaşan Peker, “İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” ifadesini kullandı.