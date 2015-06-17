Süleyman Demirel'in nereye defnedileceği belli oldu

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Demirel'in vefat haberi memleketi Isparta'da ve doğduğu Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'de büyük üzüntü yarattı. Demirel için anıt mezar yapılacak Çalca Tepe'deki alan, uzun süre önce hazırlanmıştı. Ancak Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur İslamköy'de eşi Nazmiye Demirel’in yanında toprağa verileceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çınar’ın haberine göre, Demirel'in ölüm haberini sabah namazı öncesinde alan köylüler, 'Allah rahmet eylesin' dileğinde bulundu. Isparta'da börekçi Hakan Erdoğan, gece yarısı televizyon haberlerinden Demirel'in ölüm haberini duyduğunu belirterek, "Memleketimizin yetiştirdiği büyük bir devlet adamını kaybettik. Acımız büyük" dedi.

İslamköy Muhtarı Hakkı Gökçınar, "Köyümüzün yetiştirdiği, okuyan ve büyük devlet adamı olan değerli büyüğümüzü kaybettik. Köyümüzün, tüm Türkiye'nin, dünyanın başı sağ olsun. Değerli büyüğümüz Türkiye'yi tüm dünyaya tanıttı, tüm dünyanın tanıdığı bir devlet adamıydı. Çok üzgünüz. Türkiye'ye yollar, barajlar, büyük hizmetler kazandırmıştı" dedi.

Köylülerden Musa Çelik ise, "Büyük devlet adamıydı. Yolumuzu yaptı, suyumuzu getirdi. Köylümüzdü, Allah rahmet eylesin" dedi. Köy imamı Şenol Arıbaş da, "Duyduk çok üzüldük. Büyük devlet adamıydı. Türkiye'nin başı sağ olsun. Memleketimize büyük hizmetleri oldu" diye konuştu.

Demirel'in köyden yetişen büyük devlet adamı olduğunu söyleyen köylülerden Hulusi Erdoğan, "Kendisinden küçüğüm ama tanışıyorduk. Allah rahmet eylesin" dedi. Zeki Eker ise, "Demirel'in vefat haberiyle üzüldük. Hepimizin başı sağ olsun. Isparta'nın yetiştirdiği büyük devlet adamına rahmet dilerim" diye konuştu.

Ankara'ya İslamköy ekmeği gidiyordu

Demirel için Ankara'ya İslamköy ekmeği gönderen fırıncı Hasan Taşıyan, "4 yıl öncesine kadar haftanın belirli günlerinde Ankara'ya ekmek gönderiyorduk. Doktor sağlık sorunları nedeniyle yasaklayınca yine göndermeye devam ettik. Kendisi yemiyor fakat çalışanları yiyordu. Vefatını büyük üzüntüyle karşılıyoruz. O bizim babamızdı" diye konuştu.

Mezar yeri hazır

Süleyman Demirel'in İslamköy'de defnedileceği alan önceden belirlenmişti. Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi ve Külliyesi'nin de bulunduğu İslamköy'ü yukarıdan gören Çalca Tepe'de, Demirel için yaklaşık 10 metrekarelik ve 3 metre derinlikte anıt mezar yeri geçen yıllarda hazırlanmıştı. Anıt mezarın yanında Demirel'in elinde fötr şapkasının olduğu heykeli de bulunuyor. Anıt mezarın bulunduğu 650 dekar alanda çam ve sedir ağaçlarıyla kaplı 9 gölet bulunuyor. Anıt mezarın bulunduğu alanın bekçiliğini yapan Sait Fidan, 9'uncu Cumhurbaşkanı'nın defnedileceği alanın 2003 yılında belirlendiğini ve 2004 yılında hazırlandığını; Demirel'in, defnedileceği alanı kendisinin belirlediğini söyledi. Süleyman Demirel ile kardeşi Şevket Demirel'in Çalca Tepe'ye gelerek anıt mezar yeri için inceleme yaptıklarını belirten Fidan, Süleyman Demirel'in ikinci gelişinde kazılan mezar yerini görüp onayladığını, ardından da toprakla kapatılmasını istediğini söyledi. O tarihlerde çevresi taşla örülü mezarın içerisine toprak doldurduklarını anlatan Sait Fidan, ölüm haberiyle yıkıldığını söyledi.

Eşinin yanında defnedilecek

Demirel'in önce İslamköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığındaki eşi Nazmiye Demirel'in mezarının yanına, sonra anıt mezar yapılacak alana mı defnedileceği, yoksa doğrudan Çalca Tepe'de hazırlanan yere mi defnedileceği belli değildi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demirel'in son dakikaya kadar bilincinin açık olduğunu, akşam yemeğini beraber yediklerini dile getiren Cesur, "Memleketi olan Isparta - İslamköy'de eşinin yanında toprağa verilecek" dedi. Demirel'in cenazesi, cuma günü Ankara'da düzenlenecek devlet töreninin ardından cumartesi günü İslamköy'de toprağa verilecek.

Süleyman Demirel, en son Demokrasi Müzesi ve Külliyesi'nin 26 Ekim 2014 tarihindeki açılış töreni için doğum yeri İslamköy'e gelmişti.Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi ve Külliyesi'nin Müdürü Osman Siviloğlu, Türkiye içinde ve dışında milyonlarca seveni olan Süleyman Demirel'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Demirel'in bugün müze olarak kullanılan doğduğu evin 1920 yılında inşa edildiğini ve 1979'a kadar da aile tarafından kullanıldığını söyleyen Siviloğlu, Demirel çiftinin 1948'de İslamköy'deki bu evde üç gün süren bir düğünle evlendiklerini ve burada bir süre yaşadıklarını anlattı.

Demirel'in doğduğu büyüdüğü evi tanıtan Siviloğlu, Demirel'in doğduğunda kullanılan beşiği ve diğer eşyalarının da evde sergilendiğini dile getirdi.