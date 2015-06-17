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Demirel'in vefatı nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan edildi

Başbakan Davutoğlu, Demirel için cuma günü Ankara'da devlet töreni düzenleneceğini açıkladı

17 Haziran 2015 15:48

Başbakan Ahmet Davutoğlu, gece yarısı hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini ve cuma günü (19 Haziran 2015) Ankara'da devlet töreni düzenleneceğini açıkladı.

Solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Demirel'in Ankara Güniz Sokak'taki evine taziyeye giden Dvutoğlu, şunları söyledi:

''Darbe sonrasında ülkede kara bulutlar dolaşırken verdiği mücadeleyle halkın yanında olmuştur. İsmi siyasi tarihimize derinden yazılmıştır. Taziyelerimi iletiyorum. Devlet protokolü olarak ulusal yas ilan edilecektir bugünden itibaren. Cuma günü Kocatepe Camii'nden cenazesi defnedilecektir. Allah rahmet eylesin diyorum. Cenaze namazı Ankara’da kılınacak, aile neye karar verirse ona göre hareket edeceğiz, Isparta’da da ona göre hazırlık yapılacak, talimatlarımızı verdik. Devlet namazı için karar alınmıştır, cenaze namazı Cuma namazı ile Kocatepe’de kılınacak, uluslararası katılım da olacaktır.''

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