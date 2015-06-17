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Deniz Gezmiş'in ağabeyi: Kimse Demirel'in günahını temizleyemez

'O üç gencin öldürülmesindeki rolünü gizleyemezler'

17 Haziran 2015 15:18

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarında önemli rol oynayan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının ardından Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş bir açıklama yaptı. 

Sol Haber'e demeç veren Bora Gezmiş şunları söyledi:

"Ölünün arkasından konuşmak bizim açımızdan iyi bir şey değildir ama bize yapılanı da unutmamız mümkün değildir. Bugün ne kadar överlerse övsünler o üç gencin öldürülmesindeki rolünü gizleyemezler, günahını temizleyemezler. Hayırla yadedemiyorum. Biz sağken de söyleyeceğimizi söyledik zaten."

 

'Evet, dedi vekillerine baktı'

 

Dönemin tanıklarından Gazeteci Altan Öymen, Denizlerin idamının oylandığı Meclis oturumunda Demirel’in tutumunu şu ifadelerle anlatıyor: “Demirel, Mobilya Yolsuzluğu’ndan yargılanan yeğeni Yahya Demirel’le ilgili olarak ‘25 yaşında çocukla uğraşıyorlar’ diyor. 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz, Yusuf, Hüseyin’in idam kararları oylanıyordu. Süleyman Bey AP Grubu’nun en önünde oturuyordu. Elini 'idama evet' için kaldırdığında arkasına dönüp baktı, herkesin kaldırıp kaldırmadığını kontrol ediyordu. Sonra vakur bir ifadeyle önüne döndü. İdamlar kabul edilmişti. Deniz ve Yusuf da 25 yaşındaydı. Hüseyin ise 23’ündeydi...”

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