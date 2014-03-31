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Süleyman Aslan Halkbank yönetiminden çıkarıldı

Halkbank'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Kurul'da kabul edilen yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı

31 Mart 2014 21:49

Adı 17 Aralık operasyonuna karışan Halk Bankası'nın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan bankanın yönetim kurulundan çıkartıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Halkbank'ın bugün yapılan Genel Kurul toplantısından önemli bir karar çıktı. Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık operasyonu kapsamında 56 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Halkbank'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve eski genel müdürü Süleyman Aslan yönetimden çıkartıldı. Aslan, bankanın yeni yönetim kurulunda yer almayacak.

Konu ile ilgili olarak Halk Bankası'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılması bekleniyor.

Aslan, 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklandıktan sonra genel müdürlükten alınmış, ancak yönetim kurulundaki üyeliği devam etmişti.   

Aslan, evindeki ayakkabı kutularında bulunan 4.5 milyon dolar ile gündeme gelmişti.

 

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