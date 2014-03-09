Sabah: Süleyman Aslan’ın evinde bulunan 1 milyon Euro Üsküp'e iade edildi

Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde bulunan paralardan 1 milyon Euro’nun üniversite inşaatı için Üsküp’e iade edildiği belirtildi.

Habere göre, Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Türkiye Temsilciliği'nin avukatı Ömer Faruk Hansu, 17 Aralık soruşturması kapsamında eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde bulunan bağış parası 1 milyon Euro’nun vakfa iade edildiğini açıkladı.

Hansu vakfın Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin de kurucusu olduğunu kaydettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin kampüs inşaatı devamının sağlanması ve müşkülatlı durumda olan vakfın önündeki zorlukların aşılması için, tarafımızca, 11 Şubat'ta İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi'ne bağış paralarının iadesi isteminde bulunulmuştur. Mahkeme, 4 Mart'ta talebi kabul ederek, vakfa ait olan 1 milyon Euro’nun Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Türkiye Temsilciliği'ne iadesine karar vermiştir."