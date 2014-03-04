Süleyman Aslan Halkbank'a geri döndü

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun adeta simgesi haline gelen, ayakkabı kutusundan çıkan paralarla en çok konuşulan Türkiye Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, bankaya yönetim kurulu üyesi olarak geri döndü.

Yeni müdür başka üyenin yerine atanmış

Ayakkabı kutusu içindeki 4.5 milyon doların kaynağına yönelik tartışmalar sürerken mahkeme, Aslan’ı geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde serbest bıraktı. Radikal'in Taraf'a dayandırdığı habere göre Aslan’ın yerine ise, 7 Şubat tarihinde atama yapıldı. Hükümet, Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu, daha önce vefat eden kurul üyesi Ahmet Kahraman’ın yerine kurul üyesi olarak atadı. Ardından da Taşkenlioğlu, bankanın genel müdürü seçildi. Dolayısıyla, yeni genel müdür, Süleyman Aslan’ın değil vefat eden Kahraman’ın yerine atandı. Böylece, Aslan hapishanede yatarken koltuğunu da kaybetmemiş oldu.

Toplantılara da katılacak

Kamu bankalarında, ilk önce yönetim kurulu atanıyor. Yönetim kurulu üyeleri de kendi aralarında bir genel müdür seçiyorlar. Dolayısıyla, yönetim kurulu üyeleri Taşkenlioğlu’nu genel müdür seçtiği için, Aslan’ın genel müdürlüğü gitmiş oldu. Ancak, Aslan aynı bankadaki yönetim kurulu üyeliğini devam ettirecek. Banka kaynakları da, Aslan’ın diğer yönetim kurulu üyeleri gibi özlük haklarını almaya devam edeceğini ve Aslan’ın yönetim kurulu toplantılarına da katılacağını bildirdiler. Aslan, isterse yönetim kurulu üyesi olarak, makam arabası, lojman, makam odası gibi hizmetlerden de yararlanabilecek. Aslan, genel müdür olarak yaklaşık 30 bin lira maaş alıyordu. Yönetim kurulu üyesi olarak maaşı düşecek. Ancak, Aslan’ın tutuklanması ile birlikte bloke edilen iki aylık maaşı ise ödenecek. Öte yandan, geçtiğimiz hafta 4.5 milyon doların Aslan’a iade edildiği öne sürülmüş ancak bu iddia yalanlanmıştı. Banka kaynakları, 4.5 milyon doların halen Aslan’a iade edilmediğini bildirdiler.