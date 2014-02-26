4,5 milyon dolar Süleyman Aslan'a iade edilmemiş

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan ve 11 gün önce tahliye edilen Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde bulunduğu belirtilen 4,5 milyon doların iade edilmediği öğrenildi.

Savcılık kaynakları, Süleyman Aslan'dan ele geçirilen paranın halen adli emanette olduğunu, herhangi bir şekilde iade edilmediğini açıkladı. Avukat Ersan Şen de paranın müvekkili Arslan'a geri iade edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine, “Bize ulaşan böyle bir karar, ve bilgi yok" diye cevap verdi.

Başbakan Erdoğan'ın, dün AKP Genel Merkezi’nde kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın evinde ayakkabı kutusunda bulunan paraların kendisine iade edildiği bilgisini verdiği belirtilmişti.