Ayakkabı kutusundan çıkan 4,5 milyon dolar iade edilmiş

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan ve bir süre önce serbest bırakılan Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evindeki ayakkabı kutularından çıkan 4,5 milyon dolar iade edilmiş.

Başbakan Tayyip Erdoğan, dün AKP Genel Merkezi’nde kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine konuyla ilgili bilgi verdi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Erdoğan, vekillerin sorusu üzerine eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutusunda bulunan paraların kendisine iade edildiği bilgisini verdi.

AK Parti kaynakları da Hürriyet’e, “Bu paralar Arslan’ın şahsının değil, bir üniversite, bir imamhatip lisesi için hayırseverlerin makbuz karşılığı verdiği paralardı” dediler.