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Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan tahliye edildi

17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Süleyman Aslan serbest bırakıldı

14 Şubat 2014 13:04

Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin 17 Aralık 2013’de yapılan operasyonda gözaltına alınan ve rüşvet almak suçundan 21 Aralık 2013’de tutuklanan Halkbankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan tahliye edildi.

Dün Süleyman Aslan'ın avukatı Prof. Dr. Ersan Şen tarafından yapılan tahliye talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Aslan'ın bu sabah tahliye edilmesine karar verildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aslan'ın yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

17 Aralık’ta 3 ayrı soruşturmayla ilgili düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Aslan tutuklanma talebi ile sevk edildiği İstanbul 25 Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti.

 

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