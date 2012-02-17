Steven Spielberg Atatürk filmi çekebilir

T24 - Yönetmen Steven Spielberg’ün sözcüsü Marvin Levy, Spielberg’ün bir Ermeni soykırımı filmi yapacağı haberlerini yalanladı. Levy, Türkiye’de sık sık bir Atatürk filmi için Spielberg’ün adının geçmesini ise anlaşılabilir bulduğunu söyleyerek, “Bu filmi yapacak kişinin Spielberg olmayacağını söyleyemem” dedi.

ABD’li ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün sözcüsü Marvin Levy, Ermeni basınında çıkan Spielberg’ün bir Ermeni Soykırımı filmi çekeceği haberlerine açıklık getirdi.

Hürriyet'in haberine göre Levy, böyle bir projelerinin olmadığını belirterek, haberlerde iddia edildiğinin aksine kimsenin kendileriyle böyle bir film için temas da kurmadığını söyledi.

Hafta başında bazı Ermeni internet sitelerinde Ermeni Ulusal Film Akademisi’nin bir soykırım filmi için Spielberg ile görüşme halinde olduğu iddia edilmişti. Levy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bahsi geçen proje, Steven’ın dahil olduğu bir iş değil. Haberlerde gördüm. Nereden çıktı bilmiyorum. Bu proje konusunda hiçbir bilgimiz yok. Kimse bize böyle bir teklif iletmedi. Bu tür bir film çekme konusunda da herhangi bir hazırlığımız yok.”

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Levy, daha sonra bu tür olaylarla çok sık karşılaştıklarını söyleyerek, Spielberg’ün adının her zaman çeşitli projelere eklendiğinden şikâyet etti ve şöyle devam etti: “Bu bizim başımıza her zaman geliyor. Çünkü ne zaman insanlar bir proje düşünse, ‘Spielberg’le çalışsak ne harika olur’ diyorlar. Çok garip olanlarla da karşılaşıyoruz. Bu garip değil ama sürpriz oldu. Ayrıca size, bizi arayıp ‘Böyle bir şey var mı’ diye sorduğunuz için de teşekkür ederim. Çünkü kimse arayıp da kontrol etmiyor. Sonra biz takip edip düzeltmek zorunda kalıyoruz.”

Türkiye'den teklif gelmedi

Levy, Spielberg, isminin Türkiye’de sık sık gündeme gelen Atatürk filmi projelerinde de anıldığının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: “Bunu anlayabiliyorum. Her projede Spielberg’ün adının geçmesi gerçekten çok garip bir durum ama bu kesinlikle öyle değil. Türkiye’den bize herhangi bir proje teklif edildiğini duymadım. Ama böyle bir projede Spielberg’ün adının geçmesi anlaşılır bir durum. Çünkü Steven biliyorsunuz şimdi Abraham Lincoln ile ilgili de bir film yapıyor. Atatürk de sizin ulusal kahramanlarınızın en kıymetlisi. Dünya onun hakkında daha çok şey bilmeli. Belki bir gün biri bu filmi yapar. Bunu yapacak kişinin Spielberg olmayacağını ise söyleyemem.”

Ermeni basınında, 1915 olaylarının 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Spielberg’ün bir ‘soykırım’ filmi çekmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.