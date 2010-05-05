Spielberg'in yeni filmi 'Savaş Atı'

T24-

İki yıl önce İndiana Jones serisinin son filmini çeken Spielberg, bunun ardından uzunca bir süre Peter Jackson’la bir Tenten filmi üzerinde çalışmıştı. Ancak Tenten’e 2011’den önce başlayamayacakları ortaya çıkınca kendi projesini hazırladı.İngiliz yazar Michael Morpurgo’nun 1982 tarihli romanından uyarlanacak filmin bir de başarılı tiyatro uyarlaması var. Spielberg’in özellikle West End’de bu oyunu seyrettikten sonra projeyle ilgilenmeye başladığı söyleniyor. (radikal)