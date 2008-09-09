Spielberg'e ağır suçlama!

Özel efektlerin babası öldü

Hollywood'un yaz fiyaskoları

Steven Spielberg'e "hırsızlık" davası. Ünlü yönetmen ve firması Dreamworks aleyhine geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York kentinde açılan davada Disturbia adlı yapımın senaryosunun Alfred Hitchcock'un ünlü filmi Rear Window-Arka Pencere'den çalındığı suçlaması yöneltildi.Murder from a Fixed Viewpoint - Sabit Bir Görüş Açısından Cinayet adlı kısa öyküden uyarlanan 1954 yapımı Arka Pencere, evinin arka penceresinden dürbünüyle izlediği komşusunun evinde bir cinayete tanık olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Disturbia adlı yapımın sözkonusu öyküye tıpatıp benzediğinin iddia edildiği dava dilekçesinde öykünün hak sahiplerine herhangi bir telif ödenmediği ve durumun suç unsuru barındırdığı ifade ediliyor. Disturbia gösterime girdiği 2007 yılında da eleştirmenlerce Arka Pencere'ye 'fazlasıyla' benzediği gerekçesiyle adeta yerden yere vurulmuştu.Spielberg tarafından kurulan Dreamworks firmasından ise davayla ilgili bir açıklama gelmedi. (TEMPO24)