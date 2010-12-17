Ermenistan: Spielberg soykırım filmi çeksin

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PanArmenian.net’in haberine göre, Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi (NCC) Direktörü Kevorg Kevorkyan, 1915 olaylarının 100’üncü yıldönümü için yaptığı hazırlıklar çerçevesinde, ünlü yönetmen, oyuncu ve senaristlerin katılımıyla hazırlanacak bir film çekilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Karara göre, “Ermeni soykırımı” iddialarını anlatacak filmde Hollywood’un ünlü yönetmen ve oyuncuları ile anlaşılarak dünya çapında ses getirecek bir film çekilecek.

Kevorkyan bu çerçevede ilk olarak Oscar ödüllü yönetmen Spielberg’e teklif götürüldüğünü belirterek, "Şimdi kendisinden cevap bekliyoruz" dedi.

Spielberg, Yahudi soykırımını anlatan ve 7 dalda Oscar kazanan "Schindler’in Listesi" adlı filmin de yönetmeniydi. Kevorkyan, hangi Hollywood yıldızlarına teklif götürdüğünü ise açıklamadı.





