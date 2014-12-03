Steve Jobs'ın e-postaları Apple davasında delil olarak sunuldu

Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs'un e-postaları, firma hakkında açılan antitröst davasında delil olarak sunuldu. 350 milyon dolar tazminat talep eden davacılar, Apple'ın iPod'ların kullanımını sadece iTunes ile kısıtlayarak rekabet yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Al Jazeera'deki habere göre, Salı günü başlayan ve tüketiciler tarafından açılan davada, Apple'ın iPod ürünüyle kullanıcılara sadece iTunes mağazası üzerinden müzik dinleme imkanı sunduğu ve rekabet yasalarını ihlal ettiği öne sürülüyor. Davacılar, 2006-2009 yılları arasında satın aldıkları iPod'lar nedeniyle rakip firmaların müzik mağazalarına ve hizmetlerine erişim sağlayamadıkları gerekçesiyle 350 milyon dolar tazminat istiyor.

Jobs'un planları

Mahkemeye sunulan e-postalarda, Stve Jobs'un iPod'u müzik piyasasından en fazla payı alan cihaz olarak sunma planları yer alıyor. Jobs, iTunes üzerinden satın alınan parçaların sadece iPod üzerinde çalması gerektiğine de değiniyor.

Jobs'ın e-postaları arasında, 2003 yılında yazılım üreticisi Music Match'i satın almak ve bir müzik mağazası oluşturma fikrinden bahsettiği de yer alıyor. Jobs e-postasında, "Music Match kendi platformunu oluşturduğu zaman oradan indirilen parçaların iPod'da dinlenmemesi gerektiğini" belirtiyor.

Apple avukatlarından itiraz

E-postalarda, 2004 yılında Real dijital müzik mağazasıyla yaşananlar da yer alıyor. Jobs e-postalarında, "Real'in iPod'larda müziklerini çalabilmek için hacker'lara özgü yöntemler kullanması karşısında şaşırdığını" belirtiyor.

Apple, aynı yıl içinde yazılım güncellemesi yaparak Real'den alınan parçaların iPod'da çalınamamasını sağlamıştı. Davacılar, Apple'ın bu şekilde tüketicileri rakip firmalardan uzak tutmaya çalıştığını öne sürüyor.

Apple avukatları, firmanın hiçbir zaman müzik endüstrisinde tekel kurmaya çalışmadığını ve cihazlarını rakip firmaların hizmetlerine açmasını zorunlu kılan bir yasa bulunmadığını belirtti. Dava, California, Oakland'da devam ediyor.