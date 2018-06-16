T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Stephen Hawking'in ses kaydı kara deliğe gönderilecek

Hawking'in ses kaydı, ünlü besteci Vangelis'in özel olarak bestelediği bir eser eşliğinde kara deliğe gönderilecek

16 Haziran 2018 03:05

Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden ve külleri bugün Londra'da bulunan Westminster Abbey'de gömülen bilim insanı Stephen Hawking'in ses kaydı, 1950'li yıllarda ortaya koyduğu ve bilim dünyasında öne çıkmasını sağlayan kara deliğe gönderilecek.

Cambridge News’ün Hawking’in ailesine dayandırdığı haberine göre, külleri Westminster Abbey’de fizikçi Isaac Newton ve biyolog Charles Darwin’in yanı başına gömülen Hawking’in ses kaydı, ünlü besteci Vangelis’in özel olarak bestelediği bir eser eşliğinde kara deliğe gönderilecek.

Avrupa Uzay Ajansı’nın İspanya’daki vericisi vasıtasıyla uzaya taşınacak ses kaydı, 1A 0620-00 kara deliğine doğru yönlendirilecek. Motor nöron hastalığı (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) olan Hawking, 14 Mart günü Cambridge’deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

Stephen Hawkinguzayradyo dalgasıkeşifleri kimdirkara delikbig band teorises kaydı

İlgili Haberler

Stephen Hawking'i meşhur eden keşifleri

Hawking'in kendisine ilişkin efsaneler gerçek başarılarının üstünü örtme riskini taşıyor

Stephen Hawking'in yayınlanmamış makalesi çoklu evren gizemini çözebilir

İngiliz bilim insanı ise 76 yaşına kadar çalışmalarına devam edip birçok teoriye, kitaba imza attı

Stephen Hawking'in külleri, iki ünlü bilim insanının yanına gömülecek

"Klasik bir cenaze töreni düzenleyeceğiz"

Stephen Hawking için Cambridge'de cenaze töreni

Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking için İngiltere'nin Cambridge kentine ailesinin ve dostlarının katıldığı bir cenaze töreni düzenleniyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24